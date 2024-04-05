Головнокомандувач ЗСУ продемонстрував різні епізоди знищення окупантів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський продемонстрував нові моменти бойової роботи нашої армії по окупантах.

Йдеться про вогневий тиск Сил оборони України. В центрі уваги - епічний ролик, на якому, при різних ситуаціях на фронті, нищать техніку та особовий склад РФ. Відео генерал виклав у своєму Telegram.

"Невпинна робота Сил оборони України - ворог та техніка загарбників отримають лише смерть та цілковите знищення в Україні", - пообіцяв Москві Сирський.

Як відомо, Сирський обійняв посаду Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року, замінивши Валерія Залужного. Нещодавно він чи не вперше особисто прокоментував можливі причини "ротації".

Що сказав Сирський про відставку Залужного

Про своє призначення на головну військову посаду в Україні Сирський розказав у березні українським ЗМІ. Він натякнув, що президент Зеленський мав вагомі причини, щоб прийняти відповідне кадрове рішення під час війни.

"Були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини - вагомі", - пояснив він.

Водночас генерал акцентував, що серед військових не заведено обговорювати рішення президента. Є наказ - треба виконувати, сказав Сирський ЗМІ.

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