Також Головнокомандувач наголосив, що склад Генштабу та інших органів військового управління буде оновлений офіцерами з великим практичним досвідом бойових дій.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував відставку Валерія Залужного, зазначивши, що оскільки це відбулось у активну фазу війни, то зрозуміло, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський мав вагомі причини для прийняття рішення. Про це Сирський сказав в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання, з чим пов’язані зміни у військовому керівництві.

"У військових є один обов’язок - ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у Президента країни, Верховного Головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини - вагомі", - підкреслив Сирський.

Він додав, що із Залужним працював пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та й раніше.

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"Працювали як одна команда… Можу сказати, що всі наші знання і весь досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника", - зауважив Сирський.

За його словами, на цій основі зараз відпрацьовується алгоритм роботи органів військового управління, на всіх рівнях. Йдеться про детальне, ретельне планування дій об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту.

"Наші штаби повинні знати всі, без винятку, потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. У цьому на перший план виходить кваліфікація офіцерів, що належать до органів військового управління", - сказав Головнокомандувач.

Сирський підтвердив, що склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений офіцерами з великим практичним досвідом бойових дій, який вони набували на полях вже цієї війни.

Звільнення Залужного - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2024 року стало відомо, що президент України підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду Залужний обіймав з 2021 року. Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський. Згодом Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Президент заявив, що Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрям.

"Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе - дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", - пояснив він.

У березні видання ZN.UA з посиланням на джерела повідомило, що генерал Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії.

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