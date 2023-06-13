Він потрапив в базу "Миротворець" ще в 2017 році.

На війні в Україні ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева.

Російські воєнкори пишуть, що 12 червня весь день йшли важкі бої майже по всій лінії бойового зіткнення угруповання "Схід", Горячев загинув "в результаті ракетної атаки противника".

Російські окупанти пишуть, що загарбницька армія втратила "одного з найяскравіших і ефективних воєначальників".

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Сергій Горячев: що відомо

Згідно з інформацією з мережі, горячев служив у Внутрішніх військах російського Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації з 1994 року.

Він брав участь у боях першої чеченської війни, в 2000 році йому присвоїли звання Героя Російської Федерації з врученням медалі "Золота Зірка".

Відомо, що у 2013 році Горячева призначили начальником оперативної групи російських військ у Придністров'ї.

У 2017 році він потрапив в базу "Миротворець" як російський військовий злочинець. На сайті вказується, що в період з 2014 по 2017 рік той проходив службу у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі.

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