Гостомель після визволення від окупантів / фото УНІАН (Владислав Мусієнко)

Місто Гостомель Київської області перебувало в окупації протягом 35 днів – російська армія атакувала його у перший день війни 24 лютого 2022 року.

Місто стало однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Там бої не припинялися ні на день: ворог знущався з мирного населення, займався мародерством.

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За цей час у Гостомелі зникли безвісти чотири сотні людей. Відомо, що деяких зі зниклих вже немає серед живих. Місто практично повністю зруйноване, прямо у дворах можна побачити чимало саморобних могил та хрестів.

Дивіться свіжий фоторепортаж УНІАН з Гостомеля.

Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)
Фото Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів 08 квітня 2022© фото УНІАН (Владислав Мусієнко)

Серед іншого, в Гостомелі був практично повністю зруйнований аеропорт "Гостомель". 27 лютого 2022 року в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Росіяни "продирявили" своєю стрілецькою зброєю й інші літаки на аеродромі "Гостомеля". Ворог також наніс істотні пошкодження фюзеляжу Ан-22 "Антей". Під удар потрапив і один з літаків Ан-124-100 "Руслан". Пошкодження отримав і дослідний зразок Ан-132D. А літаки "технічного флоту" "Авіаліній Антонова" – Ан-26 і Ан-74Т – буквально спалені дотла.

Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)
Фото Що залишилося від літака Ан-225 ''Мрія'' у Гостомелі 04 квітня 2022© фото УНІАН (Павло Суходільський)

Як повідомляв УНІАН, у місті Гостомель Київської області було запроваджено тижневу комендантську годину, яка триватиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня. В цей період заборонено знаходитися на вулицях та в інших громадських місцях, а також – пересуватися транспортом чи пішки. 

Тиждень комендантської години потрібен для того, щоб спеціалісти могли деблокувати об‘єкти інфраструктури та зробити їх безпечнішими перед поверненням людей.