В цей період людям заборонено знаходитися на вулицях.

У місті Гостомель Київської області вводять тижневу комендантську годину.

Про це повідомляє Ukraine NOW в Телеграм-каналі. Комендантська година діятиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня.

"В цей період заборонено знаходитися на вулицях та в інших громадських місцях, а також – пересуватися транспортом чи пішки", - йдеться у повідомленні.

Тиждень комендантської години потрібен для того, щоб спеціалісти могли деблокувати об‘єкти інфраструктури та зробити їх безпечнішими перед поверненням людей.

Як повідомляв УНІАН, російські снайпери "тренувалися" на мирних жителях Гостомеля. В одному з гаражів знайшли тіла 11 убитих українців.

За 35 днів окупації в Гостомелі на Київщині пропали безвісти чотири сотні людей. Відомо, що деяких зі зниклих вже немає серед живих. Відомо, що російські війська вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом з ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря, тіла яких були знайдені.

Гостомель звільнили від окупантів услід за Ірпенем. Місто стало однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Там бої не припинялися ні на день: ворог знущався з мирного населення, займався мародерством.

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