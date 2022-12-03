Кремль закопує там тисячі мобілізованих, сподіваючись захопити місто.

Захоплення Бахмута в Донецькій області, довкола якого продовжують точитися запеклі бої, називають політичною метою росіян. В Офісі президента закликали окупантів відмовитися від цієї ідеї.

"Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу", – заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в Twitter.

Ситуація в Бахмуті

Лінія фронту наблизилась до міста в травні. Тоді, почались артилерійські та авіаційні обстріли міста.

Відео дня

В першій половині листопада очільник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначав, що російські загарбники намагаються зайти в Бахмут або обійти місто. Вони зазнавали і зазнають величезних втрат на цьому напрямку, але не припиняють спроб захопити місто.

Розвідка Великобританії вважає, що причиною запеклих боїв за Бахмут протягом чотирьох місяців було політичне завдання. Там наголошують, що ця кампанія росіян була непропорційно до можливої вигоди дорогою.

"Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для Росії", - припустили у британському відомстві.

У Східному угрупованні військ Бахмут називаютьи епіцентром головної битви за Україну, а у американському Інституті вивчення війни вважають, що росіяни не зможуть оточити його.

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