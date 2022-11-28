За словами речника Східного угрупування військ, противник формує менші групи й намагається просочуватися до наших позицій.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що Бахмут залишається епіцентром головної битви за Україну.

"На цьому напрямку ворог діє найагресивніше. Він проводить атаки й вогневі удари. У середньому ворог завдає десь 180-200 ударів за добу з артилерії. Противник й далі намагається штурмувати наші позиції. Є розмитість ґрунтів, тому ворог змінив тактику. Окупанти не завжди можуть використовувати танки, бронетранспортери або бойові машини піхоти", - пояснив Череватий для "Еспресо".

За словами речника Східного угрупування військ, противник формує менші групи й намагається просочуватися до наших позицій.

Відео дня

"В умовах туману ускладнюються дії ЗСУ. Але українські захисники знаходять варіанти боротьби з ворогом. ЗСУ знищують ворога використовуючи безпілотники та інші засоби. Армія РФ щодоби зазнає великих втрат. Головне, що ворогу не вдається прорвати нашу лінію оборони", - додав Череватий.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Іноземна розвідка пояснила, що рашисти намагаються здійснити прорив на фронті в районі Павлівки Донецької області. Окупанти прагнуть захопити цю ділянку фронту, аби продовжити наступ на північ Донбасу.

У Бахмуті на Донеччині, де тривають найзапекліші бойові дії, під вогнем наразі залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

Російське командування, за інформацією ЗМІ, хоче відправити на Донбас жінок.