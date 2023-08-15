У МЗС України наголошують, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні такого наративу грає на руку Росії.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав неприйнятними розмови щодо начебто можливості поступок України щодо частини своїх територій в обмін на членство в НАТО.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію із засобів масової інформації про те, що керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними", - наголосив речник.

Ніколенко додав, що "завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують".

"Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - підкреслив він.

Речник МЗС додав, що вони налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter написав: "Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов’язкове перенесення війни на інші покоління. Бо чому Росія, не програвши, має добровільно відмовитися від провокацій, гібридів, традиційної поведінки?".

Він додав, що очевидно, що, якщо президент Росії Володимир Путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у Росії не зміниться, а воєнні злочинці не понесуть покарання, то війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії.

"Спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Це стосується будь-яких форматів нового "розподілу Європи", зокрема з парасолькою НАТО. То навіщо тоді пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї?", - написав радник керівника ОП.

Подоляк закликав не заохочувати вбивць "жахливими індульгенціями".

Що передувало

За даними норвезької газети VG, глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може отримати членство в Альянсі в обмін на поступку Росії частини своєї території. За його словами, це може бути частиною закінчення війни в Україні.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і отримала натомість членство в НАТО. Я не кажу, що це має бути так. Але це може бути можливим рішенням", - сказав Єнссен.

Він також зазначив, що потрібно мати деякі уявлення про те, якою буде ситуація з безпекою для України після закінчення війни.

Єнссен також зауважив, що дискусія про можливий післявоєнний статус вже йде, і що питання про поступку території Росії порушувалися й іншими.

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