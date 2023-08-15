Соратник Єнса Столтенберга зазначив, що дискусія про можливий післявоєнний статус вже йде, і що питання про поступку території Росії піднімалися й іншими.

Глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен припускає, що Україна може отримати членство в Альянсі в обмін на поступку Росії частини своєї території. За його словами, це може бути частиною закінчення війни в Україні, пише норвезька газета VG.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і отримала натомість членство в НАТО. Я не кажу, що це має бути так. Але це може бути можливим рішенням", - сказав Єнссен.

Найближчий соратник Столтенберга в НАТО каже, що потрібно мати деякі уявлення про те, якою буде ситуація з безпекою для України після закінчення війни.

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Єнссен вказав, що дискусія про можливий післявоєнний статус вже йде, і що питання про поступку території Росії піднімалися й іншими.

"Важливо, щоб ми обговорили, як через це пройти", - сказав Єнссен і повторив слова Столтенберга про те, що вирішувати, коли і на яких умовах вести переговори, повинна Україна.

За словами Єнссена, всі зацікавлені в тому, щоб війна не повторилася, а в питанні про майбутнє членство України в НАТО є значні зрушення.

"Росія відчуває величезні військові труднощі, і здається нереальним, що вони можуть захопити нові території. Зараз мова скоріше йде про те, що Україні вдається повернути", - сказав він.

Членство України в НАТО - новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський назвав вступ України до НАТО питанням безпеки країни та українців.

Раніше на липневому саміті Північноатлантичного альянсу лідери країн-членів погодилися прибрати вимогу про виконання ПДЧ для України. Це скоротить шлях України до членства в альянсі з двоетапного процесу до одноетапного.

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