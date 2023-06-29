Екологічна активістка виступає за те, щоб створити можливість для українців, які страждають від злочинів РФ, більше інформувати про це світову спільноту.

Екологічна активістка, учасниця міжнародної групи Грета Тунберг переконана, що треба створити можливість для притягнення Російської Федерації до відповідальності за злочини проти навколишнього середовища в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тунберг сказала у Києві на брифінгу за результатами першого засідання новоствореної міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії.

Тунберг зазначила, що екоцид і руйнування навколишнього середовища є формою війни, про що в Росії знають.

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"Вони навмисно роблять мішенню навколишнє середовище, засоби для існування людей, і вони ще руйнують життя. Адже це, зрештою, стосується людей. Це про українців, які страждають від цієї війни", - наголосила Тунберг і додала, що ще страждають мільйони людей у світі, які потребують продовольства з України.

Екологічна активістка висловила сподівання, що новостворена робоча група зможе зробити внесок, щоб "зв’язати воєдино питання війни, гуманітарної катастрофи і екоциду, бо вони дуже сильно взаємопов’язані".

"Ніхто з нас не залишається у стороні від того, що ми бачимо жахливі події, які зараз відбуваються в Україні, і від злочинів, які скоює Росія", - сказала Тунберг.

Вона сподівається, що різним організаціям та владним структурам вдасться зібрати оцінювальну інформацію про наслідки руйнування навколишнього середовища, щоб "створити можливість для притягнення Росії до відповідальності за її дії і злочини", і щоби створити можливість для відновлення України "сталим чином".

При цьому, Тунберг вважає, що світова реакція на екоцид в Україні, у тому числі на підрив Каховської ГЕС, не була належною.

"Я вважаю, що ми повинні створити більше простору для людей, які страждають від цих катастроф, аби розповісти їхні історії і поділитися інформацією про те, що відбувається на місцях", - відзначила Тунберг.

Вона наголосила, що треба робити усе можливе, аби поширювати інформацію і покращувати обізнаність про події в Україні.

Екологічна активістка запевняє, що продовжуватиме бути активною усіма можливими способами, використовувати усі наявні платформи для поширення інформації, покращення обізнаності міжнародної спільноти і посилювати тиск на Росію.

Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що новостворена міжнародна робоча група щодо екологічних злочинів Росії має три головні завдання.

Зокрема, по-перше, йдеться про оцінку усієї шкоди і злочинів РФ проти української екосистеми і природи; по-друге - про розробку механізмів з притягнення РФ до відповідальності за усі злочини проти довкілля; і по-третє, про відновлення природи за найкращими прикладами у світі.

"Ми очікуємо, що фундаментальним документом нашої групи стане Київський екологічний compact (договір). Він буде складатися з деяких документів, які будуть надавати певні рекомендації світових експертів", - сказав Єрмак.

Світові експерти будуть представляти різні континенти і країни.

Що РФ накоїла в Україні - зараз це варто знати

Один з найстрашніших злочинів росіяни вчинили у ніч на 6 червня - підірвали дамбу Каховського водосховища, була зруйнована гідроелектростанція, і вода почала затоплювати десятки населених пунктів, є жертви.

Вода розмивала вигрібні ями, скотомогильники та смітники. Пізніше забруднена вода потрапила у Чорне море, і якість води дуже погіршилася. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів закликала українців не їсти рибу в областях, які постраждали внаслідок підриву ГЕС ворогом.

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