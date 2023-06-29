Екологічна активістка, учасниця міжнародної групи Грета Тунберг переконана, що треба створити можливість для притягнення Російської Федерації до відповідальності за злочини проти навколишнього середовища в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тунберг сказала у Києві на брифінгу за результатами першого засідання новоствореної міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії.
Тунберг зазначила, що екоцид і руйнування навколишнього середовища є формою війни, про що в Росії знають.
"Вони навмисно роблять мішенню навколишнє середовище, засоби для існування людей, і вони ще руйнують життя. Адже це, зрештою, стосується людей. Це про українців, які страждають від цієї війни", - наголосила Тунберг і додала, що ще страждають мільйони людей у світі, які потребують продовольства з України.
Екологічна активістка висловила сподівання, що новостворена робоча група зможе зробити внесок, щоб "зв’язати воєдино питання війни, гуманітарної катастрофи і екоциду, бо вони дуже сильно взаємопов’язані".
"Ніхто з нас не залишається у стороні від того, що ми бачимо жахливі події, які зараз відбуваються в Україні, і від злочинів, які скоює Росія", - сказала Тунберг.
Вона сподівається, що різним організаціям та владним структурам вдасться зібрати оцінювальну інформацію про наслідки руйнування навколишнього середовища, щоб "створити можливість для притягнення Росії до відповідальності за її дії і злочини", і щоби створити можливість для відновлення України "сталим чином".
При цьому, Тунберг вважає, що світова реакція на екоцид в Україні, у тому числі на підрив Каховської ГЕС, не була належною.
"Я вважаю, що ми повинні створити більше простору для людей, які страждають від цих катастроф, аби розповісти їхні історії і поділитися інформацією про те, що відбувається на місцях", - відзначила Тунберг.
Вона наголосила, що треба робити усе можливе, аби поширювати інформацію і покращувати обізнаність про події в Україні.
Екологічна активістка запевняє, що продовжуватиме бути активною усіма можливими способами, використовувати усі наявні платформи для поширення інформації, покращення обізнаності міжнародної спільноти і посилювати тиск на Росію.
Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що новостворена міжнародна робоча група щодо екологічних злочинів Росії має три головні завдання.
Зокрема, по-перше, йдеться про оцінку усієї шкоди і злочинів РФ проти української екосистеми і природи; по-друге - про розробку механізмів з притягнення РФ до відповідальності за усі злочини проти довкілля; і по-третє, про відновлення природи за найкращими прикладами у світі.
"Ми очікуємо, що фундаментальним документом нашої групи стане Київський екологічний compact (договір). Він буде складатися з деяких документів, які будуть надавати певні рекомендації світових експертів", - сказав Єрмак.
Світові експерти будуть представляти різні континенти і країни.
Що РФ накоїла в Україні - зараз це варто знати
Один з найстрашніших злочинів росіяни вчинили у ніч на 6 червня - підірвали дамбу Каховського водосховища, була зруйнована гідроелектростанція, і вода почала затоплювати десятки населених пунктів, є жертви.
Вода розмивала вигрібні ями, скотомогильники та смітники. Пізніше забруднена вода потрапила у Чорне море, і якість води дуже погіршилася. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів закликала українців не їсти рибу в областях, які постраждали внаслідок підриву ГЕС ворогом.