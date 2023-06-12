У Держпродспоживслужбі закликають не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів закликає українців утриматись від споживання риби в постаждалих внаслідок руйнації Каховської ГЕС регіонах.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, у результаті підриву ГЕС спостерігається загибель риби у великих обсягах, переробка та споживання якої може спричинити виникнення харчових отруєнь.

"Рекомендуємо найближчим часом утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, не тільки в Херсонській області, а і в інших постраждалих регіонах. Не наражайтеся на небезпеку, адже жоден із способів приготування не зробить її безпечною для вас. Таку рибу неможливо вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена). Вона може містити збудників інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму, паразитів та небезпечні хімічні речовини", – йдеться в повідомленні.

У відомстві закликають не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю.

Також заохочують, купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертати увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності.

Разом з тим бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю.

До того ж не варто вживати консерви при найменшій підозрі на її недоброякісність, а саме не використовувати продукцію із здутих банок.

Теракт на Каховській ГЕС - деталі

У ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Через зниження рівня води почала масово гинути риба. Прісноводну рибу та інші біоресурси потік води віднесе в солоні води Чорного моря, що створює загрозу і для Чорноморської фауни.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, збитки для рибної галузі від загибелі тільки дорослих особин можуть досягти 95 тисяч тонн або близько 4 млрд гривень. Загальні збитки від загибелі всіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд гривень.