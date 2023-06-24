Путін дуже боїться і десь ховається, але він сам створив сьогоднішню загрозу для Росії, зазначив президент

Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють, в цій країні повний хаос, непередбачуваність і це на російській території, яка нашпигована зброєю. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні.

При уьому, говорячи про Путіна, Зеленський не називає прізвище і переходить на російську мову.

"Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться, і, ймовірно, ховається десь, не показується. Впевнений, що вже не в Москві. Телефонує кудись, щось випрошує…", - зазначає Зеленський. При цьому додав, що Путін знає, чого боїться, бо сам створив цю загрозу. "І чим довше він зможе перебігати між своїми бункерами – тим більше втратите ви всі, хто пов'язаний з Росією" - наголосив президент України.

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Зеленський зазначив, що сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. "Взагалі нічого. Повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю. Ми всі пам’ятаємо, як у 21-му році керівник Росії погрожував світу. У нього були якісь ультиматуми, якусь там силу він намагався показати… 22-й рік показав, що він переплутав – переплутав і силу своєї ілюзії та брехню, якою його годують. Вони там у Кремлі здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість, але вони не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю", - зазначив він. За його словами, російська влада за одну добу втратила кілька своїх міст-мільйонників.

Зеленський наголосив, що зараз дуже важливо, щоб ніхто у світі не мовчав через те, що боїться цього російського хаосу. "Всі дії лідерів зараз – можуть бути історичними. Кожне слово журналістів – на вагу золота. Треба чітко називати джерело проблеми. І якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, ніби Кремль здатен відновити контроль… то лиш відкладає проблему до наступного прориву хаосу – ще більш небезпечного", - підкреслив президент України.

Зеленський наголосив, що час всім у світі відверто сказати, що всі злочинні дії Росії проти України були і є неспровокованими. Він закликав, щоб вже в липні на саміті у Вільнюсі був використаний історичний шанс для справжніх рішень щодо вступу України до НАТО без озирання на Росію. При цьому додав, що ті країни, які межують з Росією, це підтримують. " НАТО – це не просто слово чи набір формальних обіцянок. Це надійні гарантії для всіх, що мир не буде зруйновано. Без України такі гарантії нічого не варті", – підкреслив він.

Зеленський наголосив, що українці продовжуватимуть захищати свою країну і переможуть. Також він закликав країни світу до єдності.

Воєнний бунт Пригожина - як це було

Як повідомляв УНІАН, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вчора, 23 червня, звинуватив Міноборони РФ в атаці на своїх найманців. Він заявив, що вони йдуть на Москву. Вагнерівці зайшли і взяли під контроль Ростов та Воронеж. А також заявляли, що прийшли в Московську область.

Ні американські, ні європейські розвідники не прогнозували, що глава ПВК "Вагнер" рушить штурмувати Ростовську область зі своїми силами.

Ввечері надійшла інформація, що Пригожин пообіцяв в ході переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком зупинити просування колон своєї "приватної армії" в бік Москви.

Однак не всі цьому повірили. Зокрема, терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що не вірить в жодні "догмовленості". "Як єдиний варіант - Пригожину пояснили, що прямо прямо зараз у мокре місце особисто його розіруть. І це не факт", - заявив він.

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