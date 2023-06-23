Міноборони Росії офіційно заперечило свою причетність до удару по позиціях "вагнерівців".

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який неодноразово поширював навмисні "вкиди", зокрема проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу, з яким у нього відбувається "переділ влади", тепер заявив про ракетний удар по позиціях його найманців з боку російських кадрових військ. ОНОВЛЕНО 22:00. У Пригожина заявили, що йдуть "зупиняти" військове керівництво РФ.

Як доказ рашистські "воєнкори" поширили в одному з підконтрольних "Вагнеру" Telegram-каналів відео нібито "прильоту" по головорізах. На камеру купка бойовиків нібито тікає після "ракетного удару". Терористи припустили, що удару було завдано з тилового боку.

Сам Пригожин заявив, що по його найманцях вдарило МО Росії (імовірно, йдеться про кадрові російські війська, підконтрольні Генштабу ЗС РФ - УНІАН), отже він готує помсту.

"Ми були готові піти на поступки Міноборони (Росії - УНІАН), здати зброю і знайти рішення, як ми далі захищатимемо свою країну. Але ці мерзоти, вони не заспокоїлися. Сьогодні, бачачи, що ми незламні, вони завдали ударів, ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинуло безліч наших бійців, наших бойових товаришів. Ми ухвалимо рішення, як відповісти на це злочин. Наступний крок за нами", - заявив "кухар Путіна".

ОНОВЛЕНО 22:00. Тим часов у Telegram Пригожина поширили заяву, що рада командирів ПВК "Вагнер" готується зупинити "зло", яке буцімто несе військове керівництво Росії: "Ті, хто знищив сьогодні наших хлопців, десятки тисяч життів російських солдатів, будуть покарані".

Від імені Пригожина також поширили заклик не чинити опір, інакше усіх незгодних "будуть вважати загрозою і знищувати негайно" разом з блокпостами та авіацією. Після цього "вагнерівці" обіцяють повернутися до російсько-української війни.

Терорист Гіркін назвав цю заяву "початком спроби перевороту".

Водночас Міноборони Росії офіційно заперечило свою причетність до удару по позиціях "вагнерівців". Кадри, поширені на ресурсах Пригожина, йдеться в офіційній заяві міністерства, "не відповідають дійсності".

Конфлікт Пригожина і Шойгу - головне

Пригожин публічно ворогує з міністром оборони Сергієм Шойгу вже тривалий час. Аналітики переконані, що головним мотивом ватажка "Вагнера" залишається боротьба за владу у Росії. Інший терорист Ігор Гіркін неодноразово закидав Пригожину спробу навести у РФ "смуту" і скинути легітимне військово-політичне керівництво.

Конфлікт посилився, коли Шойгу наказав усім добровольчим окупаційним формуванням укласти з Міноборони Росії "контракти", що Пригожин розцінив як наступ на його "приватну армію", не підконтрольну ні МО Росії, ні Генштабу.

В останньому інтерв'ю Пригожин заявив, що війна в Україні була потрібна для того, щоб Шойгу отримав звання маршала і другу зірку героя. А сьогодні, 23 червня, Пригожин звинуватив Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова в "геноциді російського народу".

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