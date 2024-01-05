Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що вживатиме необхідних заходів на міжнародній арені.

Примусове надання незаконно депортованим українським дітям з окупованих територій України громадянства Російської Федерації є ознакою геноциду.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram. Омбудсмен відреагував на видачу російським диктатором Володимиром Путіним наказу про присвоєння українським дітям громадянства Росії.

Зокрема, у наказі зазначається, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням Путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву про вступ у таке громадянство можуть подати керівники російських організацій, в яку влаштовано під нагляд дитину.

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"Водночас, при заповненні анкети, навіть не зазначається інформація про місце проживання заявника, його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника, який може зникнути в будь-який момент. Вважаю, що присвоєння дітям громадянства РФ робиться для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на їхній території", - відзначив Лубінець.

За словами омбудсмена, виходить, що за депортованих українських дітей, які наразі перебувають у російських закладах чи в російських сім’ях під опікою, можуть подати заяви про вступ до громадянства російські громадяни, які Путін буде задовольняти без будь-яких вимог.

"Ми розуміємо страшні наслідки таких дій, адже наступним кроком після отримання ними "громадянства" РФ буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим - зміна їхніх персональних даних", - наголосив Лубінець.

У цьому зв'язку, омбудсмен відзначає, що в один момент може так статися, що жодної української дитини в РФ не залишиться, адже всі вони упродовж наступних 3 місяців можуть стати "росіянами".

Лубінець, як Уповноважений ВРУ з прав людини, має намір вживати всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені. "Адже переведення дітей з однієї національної групи в іншу, безумовно, якої є надання примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду", - наголосив він.

Що відомо про новий указ Путіна:

Як повідомляв УНІАН, вчора диктатор підписав укази, якими спростив прийом у російське громадянство для низки категорій українців та іноземців, які воюють на стороні Російської Федерації.

Згідно з указами, мова йде про спрощену видачу паспортів РФ особам без громадянства, та українцям, які не мають іншого громадянства, народилися і постійно проживали в окупованому Криму, але залишили його до анексії. Також указ стосується українців, які перебувають в Росії на правах тимчасового або постійного проживання.

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