Ці люди загрожують безпеці країни, а тому Естонія не може цього проігнорувати.

Уряд Естонії шукає юридичні механізми, щоб депортувати людей, які забажають отримати російське громадянство.

Прем'єр-міністерка Кая Каллас, яку цитує Postimees, нагадала, що Росія порушила всі принципи міжнародного права своїм вторгненням в Україну. У зв'язку з цим, потрібно враховувати інші аспекти того, як країна-агресорка хоче підірвати безпеку Естонії та її союзників.

"Наприклад, Російська Федерація практикувала напади на країни Балтії під час військових навчань, постійно подає ворожі та неправдиві відомості про західні країни офіційними каналами або зовсім нещодавно знову почала організовувати в'їзд нелегальних мігрантів до Європейського Союзу", – зазначає прем'єр-міністерка.

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За словами Каллас, Естонія не може ігнорувати той факт, що людина, яка тривалий час прожила в цій країні, завдяки незалежним ЗМІ мала змогу скласти правдиве уявлення про війну в Україні та про ставлення демократичного світу до агресії РФ, добровільно вирішила прийняти російське громадянство.

"Те, що людина, яка проживала в Естонії, вирішує прийняти громадянство РФ у той час, як Росія нападає на українську державу, свідчить, що в разі необхідності в рамках мобілізації вона готова вступити до російської армії та безпосередньо брати участь у війні. Це вже загроза безпеці Естонії й дуже чіткий сигнал, який естонська держава не може ігнорувати", – пояснила прем'єр-міністерка.

Вона додала, що, згідно зі ст. 241 Закону про іноземців, посвідка на проживання довготермінового мешканця в Естонії може бути анульована, якщо людина становить загрозу громадському порядку і національній безпеці. Каллас також підтвердила, що заява глави МВС Лаурі Ляенеметса про пошуки способу депортації тих, хто вирішить отримати громадянство РФ, є офіційною позицією уряду.

Війна в Україні - позиції Естонії

Нещодавно повідомлялось, що Естонія також розглядає можливість закриття кордону з Росією у зв'язку з напливом мігрантів з Африки і Близького Сходу. На мосту, що з'єднує естонську Нарву і російський Івангород, з'явилися фортифікаційні споруди, які називають "зубами дракона".

Як повідомляв УНІАН, в Естонії розробили механізм конфіскації заморожених активів Росії.

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