Він зазначив, що ці добровольці прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає російським добровольчим формуванням "Російський добровольчий корпус", "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон", які діють на території Росії.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, в тому числі, обов'язок України", - заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту.

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Він підкреслив, що російські добровольці безпосередню участь беруть у серйозних операціях.

"Тому, звичайно, і Україна повинна допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна", - сказав представник ГУР.

Рейд на територію РФ

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бійці російських добровольчих батальйонів планують продовжувати свою операцію на території прикордонних з Україною областей Російської Федерації.

"На скільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сили у них достатні є для того, щоб, скажімо так, як мінімум досягти обмеженого успіху", - сказав Буданов.

За словами розвідника, рейд російських добровольців на території РФ - "внутрішньодержавне питання".

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