Внаслідок атаки було уражено російську броньовану техніку.

Бійці-добровольці Російського добровольчого корпусу показали фрагмент боїв у селі Козинка Грайворонського району Бєлгородської області.

На кадрах, опублікованих у Telegram-каналі РДК, видно руйнування внаслідок бойових дій. Війна прийшла на територію країни-агресорки.

Коротке відео демонструє фрагмент контактного бою з російськими військовими. Один з бійців РДК підбив російську бронетехніку, влаштувавши засідки обабіч дороги.

"Козинка. Працює Російський Добровольчий Корпус!" - йдеться у повідомленні.

Прорив добровольців в РФ

Як відомо, 12 березня в Легіоні "Свобода Росії", "Російському добровольчому корпусі" і "Сибірському батальйоні" оголосили про початок операції на російській території.

Повстанці закликали жителів низки населених пунктів евакуюватися, щоб не потрапити під обстріли. Сьогодні ввечері в їхньому Telegram-каналі з'явився заклик до жителів Бєлгорода.

"Закликаємо мешканців міста негайно покинути Бєлгород або знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу! Ми завдаємо ударів по військових цілях, але у зв'язку з розміщенням військових об'єктів противника в житловому секторі можуть постраждати цивільні", - написали вони.

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