Зокрема, знищено та пошкоджено 42 об’єкти, де засідали російські оператори дронів..

Українські сили оборони влаштували операцію "Дроноцид" зі знищення російських операторів безпілотників. Як повідомила пресслужба Головного управління розвідки, у операції брали участь Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія".

"На ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищено та пошкоджено 42 об’єкти, де засідали російські вбивці.

Відео дня

"На відео ― унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами. Збройна боротьба за Україну триває", - зазначили в ГУР.

Війна дронів - новини

Як повідомляв УНІАН, Росія намагалася розробити власні морські дрони, проте їхні спроби можна назвати неуспішними. За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, востаннє окупанти намагалися застосувати їх експериментальні моделі.

"Останній раз вони намагалися, на початку червня, застосувати їх експериментальні моделі. Вони результату не показали. Вони здетонували, навіть не дійшовши до наших територіальних вод. Вони йшли, по нашій інформації, на місто Южне, і шукали там свої цілі", — сказав Буданов.

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