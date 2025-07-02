Їхні дрони здетонували, навіть не дійшовши до наших територіальних вод.

Росія намагалася розробити власні морські дрони, проте їхні спроби можна назвати неуспішними. Про це заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє Суспільне.

За його словами, востаннє окупанти намагалися застосувати їх експериментальні моделі.

"Останній раз вони намагалися, на початку червня, застосувати їх експериментальні моделі. Вони результату не показали. Вони здетонували, навіть не дійшовши до наших територіальних вод. Вони йшли, по нашій інформації, на місто Южне, і шукали там свої цілі", — сказав Буданов.

Відео дня

Російські дрони на війні проти України

Як повідомляв УНІАН, за словами Буданова, для Росії застосовувати щодня проти України по 400-500 ударних безпілотників нереально. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати що скоро РФ зможе запускати по 400-500 "Шахедів" щодня, він сказав: "Кожного дня по 400-500 - нереально це робити. Періодично робити, вважаю, така змога у них є. До 500 ударних БпЛА вони реально можуть запускати в єдиному пуску".

Очільник ГУР також підтвердив, що окупанти удосконалюють свої дрони.

Говорячи про ситуацію на фронті, Буданов зауважив, що загострення вже триває.

"Нічого нового ніхто не побачить. Все, що ви зараз бачите, – сильно картинка не зміниться. До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів", – зауважив він.

Вас також можуть зацікавити новини: