За його словами, російські окупанти вже кілька днів не обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади, обстріли яких були щоденними протягом трьох місяців.

Російські війська змінили характер обстрілів, бо бояться контрнаступу ЗСУ та шукають нові об'єкти для ударів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, російські окупанти вже кілька днів не обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади, обстріли яких були щоденними протягом трьох місяців.

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"Не буду приховувати, вони в порожні об'єкти потрапляли, де були тільки нічні охоронці, тому без жертв. Добре, що у них тут не працює розвідка, але "проводять" об'єкти, в яких потенційно вважають, що там можуть розміщувати техніку або військові підрозділи", - сказав Кім.

При цьому він зауважив, що на Кінбурнській косі війська РФ скоротили використання зброї, що працює на коротку дистанцію.

"Вони їдуть, працюють і їдуть. Менше працюють зброєю, яка стріляє на коротку дистанцію. Там постійно змінюється ситуація, ми бачимо через супутник і через розвідку. Тому зробити висновок, що вони відійшли, не можна. Але те, що ЗСУ не дають там розвернутися і спокійно там жити - це факт", - розповів очільник області.

За його словами, зменшення обстрілів з Кінбурнської коси може свідчити про відсутність достатньої кількості зброї.

"Росіяни перестають стріляти тільки тоді, коли у них немає такої можливості, і для цього наші військові і працюють. Це результат роботи ВСУ. Можемо провести прямі паралелі: якщо їх там будуть знищувати і далі, то обстрілів буде менше", — сказав Кім.

11 листопада 2022 року Кім заявив, що вся область звільнена. Однак під окупацією залишалася Кінбурнська коса - піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем.

Сьогодні, 18 квітня, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що на південному напрямку російські війська змінили свою тактику, переходячи до повітряних ударів по населенню.

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