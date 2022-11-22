В області ведуться відповідні заходи щодо відновлення електропостачання та розчищення доріг.

Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти.

"Залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі для того, щоб ми юридично вийшли з області, що воює (статусу – УНІАН)", - повідомив начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що прильотів по регіону значно поменшало, ведуться роботи з його відновлення. В області також ведуться відповідні заходи щодо відновлення електропостачання, розчищення доріг тощо.

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Звільнення Миколаївської області від окупантів

11 листопада начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією залишалася Кінбурнська коса — піщана коса у північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем.

Кінбурнська коса, яка знаходиться у Миколаївській області, наразі офіційно не звільнена від російських окупантів. Українська влада зазначає, що поки зарано коментувати ситуацію у цьому районі. За словами Кіма, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться, однак росіяни на косі – питання часу.