За словами президента, цей напрямок буде ще посилено.

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію, і це вагомий результат Збройних сил України, заявив у своєму вечірньому зверненні 8 червня президент країни Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які входять на нашу землю і тероризують Харківщину. Напрямок - посилено. І буде ще посилено", - заявив він.

За його словами, була доповідь і про донецькі напрямки, де найважче.

Звернення Зеленського 8 червня - відео

Війна в Україні 8 червня - де найзапекліші бої

Нагадаємо, представник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що РФ не перестає атакувати позиції Сил оборони України вздовж усієї лінії фронту.

"Ворожа армія не полишає спроб, продовжує обстрілювати позиції наших захисників. Ворог активізував свої зусилля зокрема й на Покровському напрямку. Найбільш інтенсивні та жорсткі бої протягом останніх двох тижнів тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається там прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту в районі населених пунктів Старомихайлівка-Бердичі своїми найбільш підготовленими підрозділами", - розповів Волошин.

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