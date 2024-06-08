На кадрах видно, як мобільна вогнева група знищує дрон-камікадзе у нічних умовах.

Збройні сили України у суботу, 8 червня, ефективно працювали по російських БПЛА типу "Шахед" у східних регіонах. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук і опублікував відповідне відео.

На кадрах видно, як мобільна вогнева група знищує дрон-камікадзе у нічних умовах.

"Бойова робота підрозділів мобільних вогневих груп Повітряних сил у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" у ніч на 8 червня 2024 року. Дякую за влучність та результат! Разом – до перемоги!" - підписав відео військовий.

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Український БТР-4Е ефектно знищує позиції РФ під Харковом. Відповідні кадри з'явились у мережі.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, БТР-4Е - це найкраща бойова броньована машина, створена після розпаду СРСР, яка значно випередила всю лінійку російських БТР.

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