Горить супермаркет, багато постраждалих: росіяни знову вгатили по Харкову

Серед постраждалих унаслідок ворожого обстрілу в Харкові є дитина.

Сьогодні російські окупанти обстріляли Харків, шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. "На цю хвилину - шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес",- зазначає він.

За його словами, в місті пролунало декілька вибухів. "Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів - торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки", - зазначає керівник ОВА,

Відео дня

Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови. "Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", - написав він у Telegram.