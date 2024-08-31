Кількість загиблих залишилася без змін - семеро осіб.

Унаслідок російського удару по Харкову станом на цю годину постраждали 97 осіб, з них 22 дитини.

Такою уточненою інформацією поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Кількість загиблих залишилася без змін - семеро осіб.

Нагадаємо, станом на 20:37 вчорашнього дня було відомо про 59 постраждалих.

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Удар по Харкову 30 серпня

Синєгубов повідомляв, що було п'ять авіаційних ударів із сусідньої Бєлгородської області РФ боєприпасами УМПБ Д-30, які влучили по п'яти різних місцях у трьох районах міста.

Відомо, що серед загиблих - 14-річна дівчина. Також унаслідок удару обвалилася верхня частина 12-поверхового житлового будинку в Індустріальному районі.

Учора ввечері з-під завалів багатоповерхівки дістали загиблу жінку. Таким чином, кількість загиблих збільшилась до семи людей.

Президент Володимир Зеленський через удар по Харкову закликав партнерів зупинити терор, дозволивши Україні бити по військових об'єктах на території РФ.

"Російський удар по Харкову - просто по людях, по звичайних будинках... Цей удар - російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби наші Сили оборони мали здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба", - наголосив глава держави.

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