У Харкові дуже великі руйнування, вранці ворожий снаряд влучив в Національний університет імені Каразіна та будівлю УВС.

Місто Харків оточено частково, комунальники працюють і намагаються відновити подачу тепла та електрики, організовано роздачу гуманітарної допомоги населенню.

Про поточну ситуацію в місті розповів мер Харкова Ігор Терехов під час інформаційного телемарафону.

"Напружено пройшла ніч, бо були бомбардування. Бомбардували як жилі квартали, постраждали, так і інфраструктурні об’єкти. Щойно потрапили снаряди в університет, який на вул. Мироносицькій (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), в будівлю УВС в Харківській області. Дуже великі руйнування відбуваються", - сказав Терехов.

Водночас, за його словами, не дивлячись на бомбардування, комунальні служби міста продовжують працювати та відновлювати постачання електрики та тепла.

"За прогнозом у нас морози будуть. І наші комунальники зараз докладають максимальні зусилля, щоб хоч якесь тепло було в будинках. В місті здійснюється вивіз сміття. Вчора в нас навіть комунальні машини було обстріляно. Але ми контролюємо ситуацію, працюємо. Ми організували складські приміщення для роздачі продовольства, розвозимо також продовольство людям по районах Харкова, не дивлячись, що йдуть обстріли", - сказав міський голова.

За його словами, місто отримує гуманітарну допомогу з різних куточків України, а також з-за кордону, це переважно харчі та ліки.

"Дуже важка ситуація, глобальні руйнування, які сьогодні є в місті, обстріли постійні, але Харків тримається", - зазначив Терехов.

Він заперечив повне оточення міста ворогом.

"Є часткове оточення Харкова. Наші оборонці сьогодні героїчно стримують і воюють з ворогом. Тому ситуація важка, але сказати про повне оточення сьогодні не можна", - сказав він.

За словами мера, "Укрзалізниця" регулює питання евакуації людей з Харкова, коли є відповідні поїзди, про це інформують людей. "І люди, які мають можливість і бажають передислокуватися залізницею, приходять на вокзал і за можливості виїжджають з міста", - сказав Терехов.

Як повідомляв УНІАН, центр Харкова сьогодні знову опинився під обстрілами. Вибух пролунав за 1,5 кілометри від майдану Свободи, який був обстріляний днем раніше.

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