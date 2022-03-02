На місці працюють рятувальники

Вранці в середу, 2 березня, центральна частина Харкова знову опинилася під обстрілами.

Як свідчать відео очевидців, у Харкові вибух пролунав в самому центрі - за 1,5 кілометри від майдану Свободи, який був обстріляний днем раніше.

Внаслідок обстрілу зайнявся корпус університету ім. Каразіна на вулиці Мироносицькій, що розташований поруч із будівлею СБУ. Також горить частина сусідньої будівлі, де розташоване Головне управління Нацполіції.

За інформацією ДСНС, вогонь перекинувся і на житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі.

Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією ДСНС, постраждало 3 особи. На місці працюють близько 100 рятувальників.

Раніше сьогодні в Службі безпеки України повідомили, що у Харкові висадився російський десант, українські воїни вступили з ним в бій.

Обстріли Харкова російськими військами: що відомо

Вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл. За попередньою інформацією, поранено близько 20 осіб. Майже знищено будівлю ОДА.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що атака відбулася з Бєлгорода - російського міста, розташованого за 40 км від російсько-українського кордону та за 70 км від Харкова.

Глава держави наголосив, що це не тільки воєнний злочин, а й терористичний акт.

"Цей удар по Харкову є воєнним злочином, державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія - це держава-терорист. Очевидно, має бути офіційно", - сказав Зеленський.

Він закликав міжнародну спільноту негайно і дієво відреагувати на дії РФ та визнати її дії державним тероризмом.

Також в ніч з 1 на 2 березня Росія завдала повітряного удару по казармах льотного училища.

Крім цього, не першу добу тривають обстріли житлових районів Харкова.

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