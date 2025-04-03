Ввечері у четвер, 3 квітня, загарбницька армія Російської Федерації здійснює масовану дронову атаку на Харків. За попередніми даними, є постраждалі.

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Оновлено о 22:25: Є влучання у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. Повідомляється про постраждалих, серед них діти.

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Оновлено о 22:16: За даними Терехова, є влучання по двоповерховому будинку, на місці виникла велика пожежа. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Оновлено о 22:05: На місці одного з влучань російського безпілотника почалася пожежа, атака з повітря триває.

Близько 22:00 мер міста Ігор Терехов повідомив, що має попередню інформацію про два удари "шахедами" по Новобаварському району:

"Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БПЛА. Будьте обережні!".

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