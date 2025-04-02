Росіяни масовано атакували Харків дронами: є пожежі

Російські дрони також вдарили по Дергачах - за попередніми даними, постраждала людина

Російські окупанти масовано атакували Харків дронами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"За останні сорок хвилин ворог наніс 14 ударів по місту Харкову", - написав він.

До цього мер повідомляв про серію вибухів у місті.

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"Попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення", - зазначив Терехов.

Російські дрони також вдарили по Дергачах - за попередніми даними, постраждала людина, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також підтвердив, що зафіксована низка ударів у Київському районі міста Харкова.

"У Київському районі Харкова зафіксовані влучання БПЛА типу "шахед". Є загорання на місці прильотів. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється", - додав він.

Влучання безпілотника також прийшлося по одному з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.

Російські атаки на Україну - деталі

Сьогодні вдень російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов деталізував, що внаслідок ворожої атаки постраждали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик.

Російські окупанти сьогодні також атакували Кривий Ріг. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що ворог вдарив по одному з підприємств. Згодом він поінформував, що через ворожий удар по місту загинуло четверо людей, а також постраждала дев'ятеро осіб. Всі у стані середньої тяжкості.

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