Унаслідок обстрілів в області 7 осіб отримали поранення різної тяжкості.

У Харківській області на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти регіону.

Як написав у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, упродовж доби російські війська не стріляли по Харкову, але відкривали вогонь по містах та селах області.

За його словами, російські снаряди спровокували в області пожежі. Зокрема, у Харківському районі трапилася лісова пожежа. У Богодухівському районі загорілася адміністративна будівля одного із підприємств у Золочівській громаді, росіяни обстріляли її вночі. Також палало підприємство в Ізюмському районі.

Синєгубов також повідомив, що у селах Чугуївського району ворожі боєприпаси пошкодили будинки, господарські будівлі та гаражі.

Унаслідок обстрілів в області 7 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Зараз Збройні Сили Україні борються з окупантами за Рубіжне. Крім того, запеклий бій відбувається у районі Ізюма. Наші захисники відбивають атаки ворога та завдають йому відчутних втрат", – наголосив Синєгубов.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів.

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