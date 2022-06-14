Тривають штурмові дії росіян поблизу Рубіжного, бої тривають.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Для сковування дій підрозділів Сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях українських військ.

Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка.

Противник дистанційно замінував місцевість в районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково.

Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають.

Війна Росії проти України: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу: продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, обстрілюючи довколишні села і цивільну інфраструктуру.

На посилення ворогу підійшли ще дві БТГ. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ в районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.

На Херсонському напрямку йдуть бої за Давидів Брід.

ISW зазначає, що армія РФ провела безуспішний наступ на південний схід від Ізюма і на північ від Слов'янська. Ймовірно, окупанти створюють умови для штурму Сіверська і північно-західних українських наземних ліній зв'язку у Лисичанську.

Російські окупанти мають часткові успіхи на Бахмутському напрямку, закріплюються в селищі Відродження. Саме на цьому напрямку ворог зазнав найбільших втрат 13 червня.

Всього ЗСУ знищили в боях вже близько 32,5 тисячі ворожих солдатів і тисячі одиниць військової техніки РФ.

На думку координатора міжнародних проектів Центру Разумкова, військового експерта Олексія Мельника, у війні РФ проти України близький перелом, армія Путіна втрачає потенціал.