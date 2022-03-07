Командування "здав" один з полонених окупантів під час допиту.

Накази про бомбардування мирних жителів Харківської області віддає генерал-майор РФ Олег Маковецький. Він народився у Чугуєві (Харківщина).

Про це розповів один з полонених - підполковник Гешток Максим Сергійович, заступник командира полку 47 авіагрупи, дислокація Воронеж.

За словами бранця, наказ бомбити мирні українські міста віддавав російський генерал-майор Олег Маковецький.

Генерал-майор Олег Маковецький народився у 1966 році у Чугуєві. Російське командування відзначило Маковецького за бомбардування сирійських міст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Харкові військовослужбовці Нацгвардії затримали російського пілота зі збитого винищувача, який обстрілював українські міста.

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