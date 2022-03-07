Вижив ще один пілот, його пошуки тривають.

Сьогодні вночі у Харкові військовослужбовці Нацгвардії затримали російського пілота зі збитого винищувача, який обстрілював українські міста.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

"За посадою ворожий пілот - заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював три вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази", - зазначив Синєгубов.

Російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції міста Харкова.

"Пілотів ворожого літака було двоє, обидва живі. Одному досі вдається переховуватися в місті. Тривають пошуки", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, 2 березня внаслідок повітряної атаки на село Яковлівка на Харківщині 3 людей загинули, 7 поранено, 30 приватних будинків зруйновано.

Вранці 1 березня в бік будівлі Харківської облдержадміністрації російські військові випустили ракети. Також супротивник обстрілював житлові райони. У ніч з 1 на 2 березня Росія завдала повітряного удару по казармах льотного училища. В результаті ворожих атак є жертви.

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