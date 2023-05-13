Унаслідок ворожих атак у Харківській області пошкоджено житлові будинки, зазначив очільник Харківської ОВА.

Російські загарбники упродовж минулої доби, зокрема, обстріляли село Чернещина Ізюмського району Харківської області.

Супротивник пошкодив ферму та приватний житловий будинок, є жертва, написав у своїму каналі в Telegram очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі ферми, загинув 30-річний працівник", - зазначив він.

Крім того, супротивник з міномета бив по селу Вільхуватка Куп'янського району, унаслідок ворожої атаки було пошкоджено житловий будинок і господарчі споруди.

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Російські окупанти вже не раз били по населених пунктах регіону, є жертви, постраждалі й руйнування.

Зокрема, 10 травня стало відомо, що ворог з артилерії завдав удару по мирних мешканцях міста Вовчанськ, загинув цивільний чоловік. За даними Олега Синєгубова, під завалами могла перебувати жінка.

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