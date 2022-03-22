Через блокаду в місті критично бракує продовольства та медикаментів.

Херсон наближається до гуманітарної катастрофи.

Про це повідомляється на сайті МЗС. У відомстві наголошують - російські окупанти чинять репресії проти мешканців міста. Зокрема, 21 березня вони відкрили вогонь по мирних демонстрантах на площі Свободи, поранивши літню людину. На тлі намагань придушити громадянський опір російська окупаційна адміністрація здійснює спроби створити окупаційні органи самоврядування.

"Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Через блокаду в місті критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди. В Херсоні також перебувають близько ста іноземних студентів, насамперед з країн Африки", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на зусилля уряду України та міжнародних гуманітарних організацій, РФ наразі відмовляється створити гуманітарний коридор для евакуації цивільних людей та доставки продовольства.

В МЗС закликали міжнародну спільноту вжити рішучих заходів проти Росії, зокрема запровадити нові болючі економічні санкції, аби змусити її зняти блокаду з Херсона та інших українських міст, створити умови для безпечного виїзду українських та іноземних громадян.

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