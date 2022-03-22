Коли дим розсіявся, частина херсонців повернулася на площу.

У Херсоні росіяни застосували сльозогінний газ для розгону місцевих жителів, які вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

Про це повідомляє "Суспільне.Херсон".

"У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг. Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх. Коли дим розсіявся, частина херсонців повернулася на площу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 21 березня, у Херсоні на площі Свободи російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників і відкрили вогонь, є поранені.

Як відомо, у Херсоні щодня проходять мітинги проти російських окупантів. На них збираються сотні людей.

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