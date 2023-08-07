Серед постраждалих - дитина та 93-річна жінка.

Російська армія розстрілювала житлові будинки у Херсоні. Як повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, сьогодні вночі кілька разів було атаковано всі райони обласного центру.

"Ворог знову і знову тероризує мирне населення Херсону. Було влучання по багатоквартирному будинку. Одна людина загинула, ще 12 дістали поранення різної ступені важкості. Всім постраждалим надана медична допомога", - сказав він.

За словами очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ніч для міста була дуже тяжка.

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"Російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста. Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували дитину", - розповів посадовець.

За його даними, під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка - контузія.

Вже близько 03:15 російські військові знову атакувала житловий будинок – поранення отримала 93-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму та контузію, наразі лікарі намагаються врятувати її життя.

Удар по Херсону 3 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 серпня російська армія атакувала середмістя Херсона. Зокрема удар було нанесено по церкві, постраждали пасажири тролейбуса, що проїжджав повз.

Протягом того ж дня ворог гатив по середмістю. Під вогонь попали житлові квартали, соціальна інфраструктура, торговельний центр, медзаклад.

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