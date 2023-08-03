Зокрема, ворог поцілив у медзаклад.

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів Херсона. Ввечері у четвер, 3 серпня, ворог завдав чергового удару по середмістю.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зазначається, що обстріли не вщухали весь день.

"Російська армія продовжує тероризувати Херсон. Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура. І от знову черговий обстріл. Поцілили у торговельний центр, а також – медзаклад", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Обстріли України

Вранці 3 серпня росіяни атакували середмістя Херсона. Ворог бив по церкві. Зазначається, що постраждали пасажири тролейбуса, що проїжджав повз.

Крім того, через російські атаки зупинено роботу порту Ізмаїл в Одеській області. Внаслідок обстрілів зруйновано будівлі порту, а також заблоковано судна, які готувалися зайти в порт для завантаження українським зерном попри російську блокаду Чорного моря.

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