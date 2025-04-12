Під ворожий удар потрапила автівка волонтерів, ще двоє людей дістали поранень.

У Херсоні внаслідок російської атаки загинув волонтер фонду "Справжні" Олег Сальник. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Щиро співчуваю рідним і близьким Олега Сальника – волонтера фонду "Справжні", який загинув сьогодні внаслідок атаки російського дрона. Йому було лише 27. Це велика втрата для всієї нашої спільноти", – написав він у телеграм-каналі.

На сторінці фонду "Справжні" в Інстаграм також підтвердили загибель волонтера.

Відео дня

"Фонд "Справжні" із болем повідомляє про втрату нашого колеги, друга та волонтера Сальника Олега, який загинув в результаті ворожої атаки дрона у вихідний день. Олег був не лише волонтером, а людиною з великим серцем. Він допомагав евакуювати людей, брав участь у ліквідації наслідків обстрілів і завжди був готовий прийти на допомогу", – кажуть про нього колеги.

Зазначається, що під час атаки зазнали поранень ще двоє людей. Один із постраждалих – співзасновник фонду "Справжні" Олег Дегусаров.

Атаки РФ по Україні

Російські окупаційні війська щодня тероризують мирні міста та села України. У Білозірці Херсонської області росіяни скинули вибухівку на 86-річну жінку. Вона дістала смертельних поранень.

Крім того, під атаку РФ потрапив Київ. Пожежі виникли в двох районах столиці – Святошинському і Дарницькому. Постраждали люди.

Вас також можуть зацікавити новини: