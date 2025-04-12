Росія атакувала Київ: спалахнули пожежі, є постраждалі (фото)

За даними місцевої влади та рятувальників, внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох районах столиці.

В ніч на суботу, 12 квітня, Росія здійснила чергову атаку на Київ. У столиці працювали сили ППО. Як повідомив мер Віталій Кличко, внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох районах. Постраждали двоє людей.

За даними мера, у Святошинському районі виникла пожежа в нежитлових приміщеннях, а у Дарницькому районі горить приватний будинок.

Відомо про щонайменше двох постраждалих у Святошинському районі.

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Натомість у ДСНС показали наслідки російської атаки у Святошинському районі міста. За однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22.

За іншою адресою – пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства. Роботи по локалізації загоряння тривають.

Атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, вдень у четвер, 10 квітня, загарбницька армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Дніпру. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетного удару виникла пожежа. Рятувальники її локалізували, роботи тривають.

За останніми даними від керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі вже 8 постраждалих. З них троє людей – на амбулаторному лікуванні, решту госпіталізували.

На тлі цих ударів президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність тактики тиску на Росію, щоб терор і війна припинились.

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