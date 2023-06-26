Тільки по обласному центру окупанти запустили 17 снарядів, серед постраждалих – вагітна жінка.

Ворог підступно обстріляв Херсонщину. В результаті атаки є загиблі та поранені.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу російська армія завдала по регіону 95 ударів, випустивши майже 650 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

Тільки по місту Херсон ворог випустив 17 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Одна людина загинула, ще сім - дістали поранення.

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Також, за даними прес-службі Херсонської обласної прокуратури, 25 червня збройні сили РФ обстріляли житлові квартали Херсона. Внаслідок влучення снаряду в пʼятиповерховий житловий будинок під завалами загинув чоловік. За попередніми даними, російські війська атакували обласний центр артилерією. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Обстріли Херсонської області

Як повідомляв УНІАН, уночі російські військові вдарили по Херсонщині забороненими запальними снарядами, сталося спричиняючи значну кількість потужних пожеж. Також у неділю, загарбники під вогнем опинилася смт Антонівка - поранення отримав 29-річний чоловік, у селищи Бургунка поранення отримала вагітна жінка.

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