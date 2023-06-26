Жінці надають допомогу лікарі.

У неділю, 26 червня, російські загарбницькі війська знову обстріляли Херсонську область, внаслідок атаки постраждали двоє людей.

У офіційному Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації повідомили, що під вогнем опинилася смт Антонівка. Внаслідок російської атаки отримав поранення 29-річний чоловік, йому надали усю необхідну допомогу.

Також російські загарбники вдарили по селищу Бургунка у Бериславському районі. Один чоловік отримав тяжкі поранення, його госпіталізували. "Під цей обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам", - додали у ОВА.

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Крім того, вчора війська Російської Федерації знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. Внаслідок цих атак ніхто не постраждав.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Вчора вночфі окупанти обстріляли Херсон, внаслідок атаки під завалами багатоповерхівки опинився чоловік. Рятувальники дістали його та намагалися реанімувати, однак без успіху.

Вранці 24 червня голова Херсонської обласної військової адміністрації повідомляв, що лише за добу окупанти 78 разів обстріляли область, вбивши чотирьох та поранивши шістьох мирних людей.

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