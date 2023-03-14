Супротивники били по регіону з важкої артилерії.

Минулої доби, 13 березня, російські окупанти здійснили понад 90 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого одна людина загинула, є поранені.

Про це у Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "За минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази", - зазначив чиновник.

За його інформацією, 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. "На жаль, є жертви серед цивільного населення - одна людина загинула, шість - дістали поранення", - написав голова ОВА.

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Ситуація в Херсонській області - зараз це треба знати

Російські загарбники вже багато разів обстрілювали Херсон та інші міста регіону, є багато постраждалих, жертв та руйнувань.

Зокрема, 11 березня стало відомо, що російські загарбники обстріляли одну з вулиць обласного центру, загинули відразу три особи. Під ворожий удар потрапила вул. Миколаївське шосе.

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