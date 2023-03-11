Голова ОВА Олександр Прокудін вже декілька разів оновив інформацію щодо жертв.

В суботу, 11 березня, армія РФ знову обстріляла одну з вулиць міста Херсон та забрала життя одразу трьох українців.

Трагічні новини повідомив глава ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram. За словами чиновника, на Миколаївському шосе (вулиця Херсона) уламки ворожих боєприпасів травмували людей. Спочатку повідомлялося, про одного загиблого та двох поранених.

"Через влучання снаряда палає автомобіль. Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстріл", - писав він.

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Пізніше голова ОВА оновив інформацію.

"Стало відомо, що на місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє - поранені. Робота екстрених служб триває", - написав він.

Росіяни всю ніч гатили по Херсону та області

Нагадаємо, що зранку 11 березня глава ОВА повідомив, що за підсумками нічних обстрілів армія РФ 71 раз відкрила вогонь по місту та області. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

Загалом за минулу добу противник випустив 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів". 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Тоді Прокудін повідомив про трьох загиблих. Також за підсумками доби поранення отримали 5 українців.

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