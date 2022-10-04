До нього увійдуть артилерія і бронетехніка.

Президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським анонсував новий пакет військової допомоги для нашої держави. Він включає високомобільні реактивні ракетні системи HIMARS.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Білого дому.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно, включаючи надання сьогодні нового пакету допомоги в галузі безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який включає додаткову зброю та обладнання, в тому числі HIMARS, артилерійські системи і боєприпаси, а також бронетехніку", — сказано в офіційному повідомленні.

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Прес-служба Білого дому також зазначила, що Байден пообіцяв припиняти будь-які спроби країн, фізичних або юридичних осіб допомагати Росії в її збройній агресії. А ще президент США привітав експорт українського зерна на світові ринки.

Нова допомога Україні від Сполучених Штатів: основні подробиці

Сенат США 2 жовтня затвердив виділення Україні $350 мільярдів на післявоєнну відбудову. Глава Республіканської партії по 45 виборчому округу Нью-Йорка Борис Пінкус підкреслив, що "це тільки початок".

За даними Bloomberg, Штати готові щомісяця виділяти Україні $1,5 мільярда для дофінансування бюджету до кінця війни.

Наша країна запросила у США ракети ATACMS з умовою, що буде узгоджувати їх застосування по цілях. Такою інформацією поділився портал CNN.

Журналісти Reuters з'ясували, що в сьогоднішній пакет військової допомоги входять чотири РСЗВ HIMARS.

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