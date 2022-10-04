Вашингтон розраховує переконати уряди та компанії в усьому світі прийняти план G7.

Обмеження цін на нафту з Росії дасть можливість 50 країнам світу, що розвиваються, економити на витратах $160 мільярдів на рік. Відповідний план був розроблений, щоб скоротити доходи Кремля для ведення війни в Україні.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів США, пише Financial Times.

План обмеження дозволить західним компаніям з грудня обслуговувати та страхувати російські нафтові вантажі по всьому світу, звільняючи їх від ембарго ЄС та інших західних країн, якщо продажі здійснюються нижче обмеження. Цей рівень ще мають узгодити.

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Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що обмеження буде "набагато вище" собівартості видобутку в Росії, щоб покарати Москву, не спонукаючи нафтові компанії до скорочення поставок.

Поки невідомо, як цей експеримент спрацює на практиці, який він матиме вплив на ринок і як відреагує Росія.

У дослідженні Мінфіну США, порівнюється вплив на світовий нафтовий ринок функціонуючого плану обмеження цін на російську нафту зі сценарієм, за якого діяло ембарго без виключень на поставки нижче ціни.

Казначейство відмовляється уточнювати, який рівень цін призведе до економії 160 мільярдів доларів.

Видання додає, що Вашингтон розраховує більше на "пряник", ніж на "батіг", щоб переконати уряди та компанії в усьому світі прийняти план G7, навіть якщо вони офіційно не підпишуть коаліцію, яка затвердить обмеження цін.

Обмеження ціни на російську нафту

Як повідомляв УНІАН, ідея запровадження граничних цін на російську нафту була висунута на саміті лідерів G7 в кінці червня. Таким чином країни "Великої сімки" мають намір обмежити доходи Москви від продажу нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йєллен представила цю ідею азійським лідерам під час закордонного турне та повідомила Reuters, що провела обнадійливі переговори з Індією.

Деякі трейдери і аналітики нафтового ринку висловили сумніви в тому, що цінова стеля спрацює, оскільки Росія знайшла способи постачати свою нафту в Азію без використання західного страхування суден. Москва також може повністю припинити експорт частини нафти, що призведе до подальшого зростання цін на енергоносії.

Якщо Росія не візьме до уваги обмеження цін на її нафту, країни "Великої сімки" розглядають запровадження повної заборони на транспортування російської нафти серед варіантів, які дозволять позбавити Москву величезних доходів на тлі її вторгнення в Україну.

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