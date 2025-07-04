У країні занепокоєні такими діями РФ.

Нідерландські спецслужби зібрали докази масштабного використання Росією забороненої хімічної зброї в Україні, серед якої скидання з дронів "задушливого агента", аби вигнати солдатів з окопів та вбити їх. Про це розповіли Reuters міністр оборони та начальник військової розвідки Нідерландів.

Зокрема міністр оборони країни Рубен Брекельманс закликав до введення жорсткіших санкцій проти Росії.

"Головний висновок полягає в тому, що ми можемо підтвердити, що Росія інтенсифікує використання хімічної зброї. Ця інтенсифікація викликає занепокоєння, оскільки є частиною тенденції, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання Росією хімічної зброї в цій війні стає все більш нормальним, стандартним і поширеним", - наголосив він.

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Водночас очільник розвідки Нідерландів Пітер Рісінк зазначив, що висновки ґрунтуються на "нашій власній незалежній розвідці, тобто ми спостерігали це самі на основі наших власних розслідувань".

Використання хімічної зброї на фронті - що відомо

У Reuters нагадали, що США вперше звинуватили РФ у використанні хлорпікрину, який є отруйною речовиною подразнювальної та задушливої дії, у травні минулого року.

Своєю чергою Україна повідомляє про тисячі випадків застосування російськими окупантами хімічної зброї.

Також повідомлялось, що в червні російські війська готувалися застосувати хімічну зброю на Донбасі, однак українські захисники завадили таким планам. Зазначається, що бійці ЗСУ завдали удару по російській реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град", яка готувалася використати хімічну зброю.

Однак воїни 20 окремого полку безпілотних систем "К-2" написали:

"Навіть якщо цього разу ми зламали плани ворога, росіяни можуть застосувати хімозброєння у майбутньому. Хоча Росія є учасником Конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона все ще має великі запаси на складах і неодноразово була помічена за її використанням".

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