Українські захисники зірвали цю атаку.

На Донеччині українські захисники завдали удару по російській реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град", яка готувалася використати хімічну зброю.

Відео ураження опубіковано на сторінці 20 окремого полку безпілотних систем "К-2" в соціальній мережі Facebook. Зазначається, що вдарити по ній вдалося завдяки зусиллями пілотів одразу трьох підрозділів Сил оборони. Бійці закликають військових і цивільних дбати про заходи безпеки під час хімічної та біологічної атак:

"У спілкуванні між собою росіяни закликають одне одного ховатися і вдягати протигази, бо уражений Град був "заряджений хімією". Навіть якщо цього разу ми зламали плани ворога, росіяни можуть застосувати хімозброєння у майбутньому. Хоча Росія є учасником Конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона все ще має великі запаси на складах і неодноразово була помічена за її використанням".

Росія використовує хімічну зброю

Восени у Командуванні Сил підтримки Збройних сил України повідомляли про 4 228 випадків застосування небезпечних хімічних боєприпасів окупаційною армією РФ.

Лише у вересні російські війська здійснили 250 атак із такими боєприпасами, складеними із речовин, що використовуються для боротьби з заворушеннями (типу гранат К‑51, РГ‑ВО), які заборонено застосовувати в бойових діях

Також використовувались боєприпаси з невстановленими хімічними сполуками.

Британський полковник у відставці Хеміш де Бреттон‑Гордон заявив, що окупанти використовують хімічну зброю, щоб вигнати українських захисників з окопів.

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