За словами військового, багато хто хоче повернутися до сім'ї, до дітей, в мирне життя.

Більшість українських військових, що протистоять окупантам на фронті, втомилися і потребують відпочинку. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів солдат Михайло на псевдо "Маестро" з Вінниччини.

Він воював на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та на Запорізькому напрямку, був сапером. Після поранення, лікування та реабілітації "Маестро" перейшов на службу до Вінницького обласного ТЦК та СП, де нині служить в роті охорони.

"Хлопці дійсно втомилися. Багато-то хоче повернутися до сім'ї, до дітей, в мирне життя. Будемо чесними: трохи ви погуляли, дайте тепер нашим. Бо коли постійно перебуваєш на війні і потім повертаєшся в соціум, повертаєшся уже іншою людиною. Чим довше там знаходишся, тим довше відходиш. З'являються свої звички, жарти, традиції, яких не розуміють цивільні", - розповідає військовий. Відео дня

Він також розповів про свій перший бойовий досвід. Завданням було замінувати дорогу.

"Коли ми відходили, мусив відтягнути проводи живлення до наших позицій. Коли відходили, нас помітив дрон, почав працювати міномет. Мене врятувало коріння: я задихався, вирішив забігти в кущі перевести подих, після того, як це зробив, почув приліт. Встав, вийшов, добіг до місця, де мав прив'язати дроти, повертаю голову і бачу — за шість метрів від окопу приліт. Не боїться лише дурень, або безсмертний. Страшно буває завжди та, як підказує практика, той, хто боїться — той живучий. Спочатку ти розумієш, що нам кінець", - каже "Маестро".

Мобілізація в Україні - останні новини

Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким встановила нові правила відстрочки від мобілізації у вересні 2024 року. Згідно з ними, відтепер військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат/сестра загинули або пропали безвісти на війні, отримують відстрочку від призову.

Раніше таку відстрочку могли отримати тільки повнорідні брати/сестри загиблих або зниклих безвісти, а тих, у кого загинули неповнорідні брат/сестра - мобілізували.

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