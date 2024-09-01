Зокрема бійці проходять всі етапи для успішного виконання бойових завдань.

У Великій Британії в межах операції "Інтерфлекс" майбутні командири взводів ЗСУ під керівництвом австралійських та фінських інструкторів навчаються та відпрацьовують штурм ворожих траншей. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ та показали фото з навчань.

"Починаючи з етапу збору та аналізу розвідувальної інформації, підготовки та доведення бойового наказу, наші військові проходять всі необхідні етапи для успішного виконання завдань", - наголосили у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що від штурму окопів до зайняття кругової оборони після їх зачистки від ворога є кожним важливим кроком для забезпечення безпеки та ефективності дій на фронті. Також захисники проходять заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини та дій в урбанізованій місцевості.

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Навчання українських військових - останні новини

Раніше високий представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що підготовку на території ЄС зможуть проходити більше українських військових, ніж зараз. За його словами, навчання українських бійців проходитиме максимально близько до України, проте не на її території.

Водночас секретар міноборони Німеччини Томас Гітшлер розповів, що країни Європейського Союзу підготували вже 60 тисяч українських військових. Він зазначив, що лише Німеччина до кінця 2024 року навчить 10 тисяч бійців.

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